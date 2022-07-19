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١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٦:٢٨ م

منذ لحظات؛

بدء الاجتماع بين الرئيسين الإيراني والروسي في طهران

بدء الاجتماع بين الرئيسين الإيراني والروسي في طهران

بدأ لقاء بين الرئيس الإيراني حجة الإسلام إبراهيم رئيسي، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في طهران قبل لحظات، ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان التعاون الثنائي بالإضافة إلى القضايا الدولية الحالية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأ لقاء بين الرئيس الإيراني حجة الإسلام إبراهيم رئيسي، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في طهران قبل لحظات.

ومن المتوقع أن يناقش الرئيسين التعاون الثنائي بالإضافة إلى القضايا الدولية الحالية.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وصل عصر اليوم طهران للمشاركة في قمة السلام السوري بصيغة استانة وذلك برئاسة رؤساء جمهورية الدول الثلاث الراعية "ايران وروسيا وتركيا".

ووصل الرئيس التركي مساء الأمس طهران وأجرا لقاءات مع الرئيس الإيراني، حجة الاسلام ابراهيم رئيسي، وقائد الثورة الإسلامية في إيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1925323
https://ar.mehrnews.com/news/1925323/

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