أردوغان ورئيسي يناقشان القضايا الراهنة في المنطقة والعالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مكتب الرئيس التركي، مساء اليوم الأحد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتوجه يوم غد الاثنين إلى طهران في زيارة رسمية تستغرق يومين لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية مع نظيره الإيراني آية الله سيد إبراهيم رئيسي.

وبحسب صحيفة "ديلي صباح" نقلا عن مكتب الرئيس التركي ، سيزور أردوغان إيران يوم الاثنين ويشارك في الاجتماعات المرتقبة ومن المقرر أن يحضر في 19 حزيران (يونيو) (الثلاثاء) الاجتماع السابع لمجلس التعاون الأعلى لتركيا وإيران بحضور آية الله رئيسي.

ومن المتوقع أن يناقش الرؤساء الثلاثة التطورات الأخيرة في سوريا ومكافحة الإرهاب ، بما في ذلك ضد داعش وحزب العمال الكردستاني، والعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى سوريا.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان يوم السبت أن وزيري خارجية إيران وتركيا ناقشا في اتصال هاتفي يوم السبت الاستعدادات للاجتماع رفيع المستوى المقبل (عملية أستانا).

وأعلنت وزارة الخارجية التركية أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان أجروا هذه المحادثة بعد زيارة رسمية لوزير الخارجية الإيراني لأنقرة في 27 حزيران / يونيو. كما أعلن الكرملين الثلاثاء الماضي أن بوتين سيتوجه إلى طهران للمشاركة في اجتماع سوريا مع أردوغان ورئيس.

في السنوات الأخيرة، أجرت روسيا وتركيا وإيران محادثات بشأن سوريا في إطار "عملية أستانا للسلام" لإنهاء أكثر من 11 عامًا من الصراع في هذا البلد الشرق أوسطي.

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