ذكرى مولد الإمام موسى الكاظم عليه السلام.. العبد الصالح وباب الحوائج إلى الله تعالى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ولد الإمام موسى بن جعفر، يوم العشرين من ذي الحجة، في نهاية العهد الأموي سنة (128هـ) في قرية الأبواء بين مکة المکرمة والمدينة المنورة.

نشأ الإمام الكاظم عليه السلام في بيت القداسة والتقوى، وترعرع في معهد العبادة الطاعة، بالإضافة إلى أنه قد ورث من آبائه حب الله والإيمان به والاخلاص له، فقد قدموا نفوسهم قرابين في سبيله وبذلوا جميع إمكانياتهم في نشر دينه والقضاء على كلمة الشرك والضلال.

ويُعرف الإمام الكاظم عليه السلام بوفور علمه، وعبادته وتقواه، وزهده، وجودته وسخائه، وحلمه، واحسانه إلى الناس وهو من العترة الطاهرة ومن شجرة النبوة الباسقة والدوحة العلوية اليانعة ومحط علم الرسول وباب من أبواب الوحي والإيمان ومعدن من معادن علم الله وبيت أهل النبوة الطاهرة الزكية.

لقد بقي هذا الإمام العظيم ثابتاً مقاوماً على خط الرسالة والعقيدة لا تأخذه في الله لومة لائم حتى قضى نحبه مسموماً شهيداً محتسباً حياته مضحّياً بكل ما يملك في سبيل الله وإعلاء لكلمة الله ودين جدّه المصطفى محمد(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) في الخامس والعشرين من رجب سنة (١٨٣) أو (١٨٤ هـ).

فسلام عليه يوم ولد ويوم جاهد في سبيل الله ويوم استشهد ويوم يبعث حيّاً.

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