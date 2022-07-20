الخارجية الايرانية تستدعي القائم بالاعمال الارجنتيني في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم امس الثلاثاء استدعاء القائم بالاعمال المؤقت لدى السفارة الارجنتينية في طهران، من قبل رئيس الشعبة الثانية لدائرة الشؤون الاميركية بوزارة الخارجية الايرانية، وابلاغه احتجاجا شديد اللهجة باسم الجمهورية الاسلامية الايرانية الى حكومة الارجنتين، وذلك على خلفية قيود السفر المفروضة على 5 من الرعايا الايرانيين ضمن طاقم طائرة نقل فنزويلية عند مغادرتهم الارجنتين.

وجرى في هذا اللقاء، التأكيد على عدم صحة الاتهامات وعدم شرعية التحقيق المطوّل الذي اجراه قاضي التحقيق الأرجنتيني حول الطائرة الفنزويلية والمواطنين الإيرانيين فيها، كما تم التصريح بأن وضع الطائرة والرعايا الإيرانيين من طاقمها يتناغم واطر القوانين الدولية والمواثيق الملاحة الجوية بالكامل، وعليه فإنه ليس هناك اي ادعاء (مبرر) ضد هؤلاء المواطنين.

واعربت طهران في هذا اللقاء ايضا، عن بالغ قلقها وقلق عوائل المواطنين الايرانيين الخمسة، بعد قرار سحب اوراقهم الثبوتية والتضييق على مغادتهم الارجنتين، باعتباره نقضا سافرا لقواعد حقوق الانسان؛ وعليه فقد طالبت برفع هذه القيود فورا.

وفي تعليقا على بعض الشائعات التي روجت لها وسائل اعلام صهيونية والتهم الواهية التي تكشف عن عداء الصهاينة للجمهورية الاسلامية ورعاياها، حذر الدبلوماسي الايراني رفيع المستوى من استمرار هذا التطور، مصرحاً: "ان ايران عازمة في اطار واجبها الذاتي على صون حقوق مواطنيها الاساسية وحريتهم، وبناء على ذلك فهي تطالب الحكومة الارجنتينية ان تكون على قدر المسؤولية في ازالة قيود السفر وتسهيل مغادرة المواطنين الايرانيين ضمن طاقم الطائرة الفنزويلية، فورا".

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