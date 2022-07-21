عبداللهيان: على أميركا أن تتحلى بالواقعية من أجل التوصل إلى إتفاق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أكد وزير الخارجية الايراني امير حسين عبد اللهيان مجددا خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عزم ايران على التوصل الى اتفاق جيد وقوي ومستديم مؤكدا ضرورة ان تتخلى اميركا عن مطالبها الاضافية وتتحلى بالواقعية من اجل التوصل الى اتفاق.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي اليوم الخميس بين "امير عبداللهيان" و وزير خارجية قطر "الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني"؛ حيث استعرض الجانبان اخر التطورات المتعلقة بمفاوضات الغاء الحظر الظالم عن ايران.

وفيما جدّد التاكيد على موقف طهران الداعم لتحقيق اتفاق جيد ومستديم و وثيق، لفت وزير الخارجية الايراني ان ذلك يتطلب التخلي عن الجشع وانتهاج الواقعية من جانب امريكا. الى ذلك، اشاد وزير خارجية قطر، بمواقف الجمهورية الاسلامية المنطقية في هذا الخصوص.

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