  1. إيران
  2. السياسة
٢٣‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٦:٠٤ م

العميد نقدي:

أمريكا ارتكبت ۲۰۰ جريمة في حرب الثمانينات

أمريكا ارتكبت ۲۰۰ جريمة في حرب الثمانينات

أشار مساعد منسق شؤون حرس الثورة الاسلامية العميد محمد رضا نقدي، الى وجود ۲۰۰ فقرة من الجرائم التي ارتكبتها أميركا في حرب نظام صدام البائد على ايران (1980-1988) يمكن متابعتها، وأكد أن أدنى نتيجة قانونية لنا امام أميركا هي ردع الأميركان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في الكلمة التي القاها امام ملتقى معاونية القضايا الحقوقية لقوات حرس الثورة الاسلامية مشددا على ضرورة أن يطالب الشعب الايراني بحقوقه واستخدام امكاناته لإدانة اميركا لجرائمها والاقتصاص منها.

واعتبر مساعد منسق شؤون حرس الثورة الاسلامية، بقاء الثورة الاسلامية من المعجزات الالهية حيث شاءت الارادة الالهية على ذلك، مشيرا الى الاوضاع العصيبة التي واجهها الشعب الايراني في الايام الاولى لانتصار الثورة الاسلامية الا انه وبمساعدة الولي الفقيه استطاع هذا الشعب التغلب على مشاكله واجتياز تلك المرحلة العصيبة.

/انتهى/

رمز الخبر 1925407
https://ar.mehrnews.com/news/1925407/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات