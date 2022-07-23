أمريكا ارتكبت ۲۰۰ جريمة في حرب الثمانينات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في الكلمة التي القاها امام ملتقى معاونية القضايا الحقوقية لقوات حرس الثورة الاسلامية مشددا على ضرورة أن يطالب الشعب الايراني بحقوقه واستخدام امكاناته لإدانة اميركا لجرائمها والاقتصاص منها.

واعتبر مساعد منسق شؤون حرس الثورة الاسلامية، بقاء الثورة الاسلامية من المعجزات الالهية حيث شاءت الارادة الالهية على ذلك، مشيرا الى الاوضاع العصيبة التي واجهها الشعب الايراني في الايام الاولى لانتصار الثورة الاسلامية الا انه وبمساعدة الولي الفقيه استطاع هذا الشعب التغلب على مشاكله واجتياز تلك المرحلة العصيبة.

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