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٢٤‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٩:٠٢ ص

حسب مركز رصد الزلازل في إيران؛

زلزال بقوة ۵.۸ ريختر يضرب محافظة هرمزكان جنوب شرق ايران

زلزال بقوة ۵.۸ ريختر يضرب محافظة هرمزكان جنوب شرق ايران

ضرب زلزال بقوة ۵.۸ درجة على مقياس ريختر الليلة الماضية ضواحي ميناء خمير في محافظة هرمزكان جنوب شرق ايران بعد دقائق على زلزال بقوة ۵.۷ درجة على مقياس ريختر ضرب المنطقة نفسها .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب مركز رصد الزلازل في البلاد فان هذه الهزة وقعت عند الساعة ۲۰ و ۳۹ دقیقة بعد دقيقتين على زلزال اخر بنفس القوة تقريبا ضرب المنطقة نفسها اليوم .

وكان مركز الهزة على عمق كيلومتر داخل الارض فيما كانت الهزة الاولى على عمق 10 كيلومترات داخل الارض وعند التقاء خط الطول الجغرافي ۵۵.۳۵ و العرض الجغرافي ۲۶.۶۷ .

وكان الزلزال الاول عند نقطة التقاء خط الطول الجغرافي ۵۵.۳۲ والعرض الجغرافي ۲۶.۷۳ .

ووقع الزلزال على بعد 38 كيلومترا من ميناء خمير و42 كيلومترا عن مدينة كنك وجزيرة طنب الكبرى على بعد 45 كيلومترا.

يذكر ان الزلزال وقع على بعد ۱۰۸ کیلومترا عن ميناء بندر عباس مركز محافظة هرمزكان و429 كيلومترا عن مدينة شيراز كبرى مدن محافظة فارس .

/انتهى/

رمز الخبر 1925418
https://ar.mehrnews.com/news/1925418/

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