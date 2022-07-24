تسجيل 34 حالة وفاة و8831 إصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الاحد تم تسجيل 8831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 328 ألفا و 153 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1210مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 907 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 73 ألفا و 142 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 34 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 684 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و 18ألفا و 834 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 57 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 86 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، وهناك 199 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 106مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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