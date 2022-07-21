تسجيل 29 حالة وفاة و7915 اصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تقريرها الصادر اليوم الخميس، سجلت الصحة الايرانية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في ايران الى 7 ملايين و304 الاف و550 شخصا، ومجموع الوفيات الناجمة عن هذا المرض الى 141 الفا و593 حالة.

ونوّه البيان ايضا، بان اجمالي المتعافين من مرض كورونا في ايران بلغ لحد اليوم، 7 ملايين و71 الفا و5 اشخاص.

وعن التطعيم العام ضد الوباء، اشارت الصحة الايرانية في بيانها اليوم، الى تطعيم 151 مليونا و624 الفا و792 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الان./انتهى/