تسجيل 31 حالة وفاة و7851 إصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 7851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 312 ألفا و 401 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1164 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 781شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 71 ألفا و 648 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 31 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 624 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 52 مليونا و 972 ألفا و 824 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 15 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 35 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، وهناك 208 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 190 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

/انتهى/