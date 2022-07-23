تسجيل 26 حالة وفاة و6921 إصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 6921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 319 ألفا و 322 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 726 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 834 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 72 ألفا و 359 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 26 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 650 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 52 مليونا و 994 ألفا و 458 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 57 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 86 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، وهناك 199 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 106مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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