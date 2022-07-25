انشودة "سلام يا مهدي" تحطّ رحالها في البقاع الغربي+ صور+ فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان التجمع أقيم في ملعب الحر العاملي في بلدة مشغرة، وخلالهُ حضر المحبون لصاحب الزمان فتيةً وفتيات، صغارًا وكبارًا، هتفوا بأعلى أصواتهم "سلام يا مهدي.. مُحبوك على العهد".

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