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٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ١٠:١٢ ص

في لبنان؛

انشودة "سلام يا مهدي" تحطّ رحالها في البقاع الغربي+ صور+ فيديو

انشودة "سلام يا مهدي" تحطّ رحالها في البقاع الغربي+ صور+ فيديو

جدّد أهالي البقاع الغربي والكشفيون والكشفيات في أفواج قرى البقاع الغربي العهد والسلام والحبّ لصاحب الزمان الإمام المهدي (عج)، في التجمع المهدويّ لأداء أنشودة "إمام زماني".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان التجمع أقيم في ملعب الحر العاملي في بلدة مشغرة، وخلالهُ حضر المحبون لصاحب الزمان فتيةً وفتيات، صغارًا وكبارًا، هتفوا بأعلى أصواتهم "سلام يا مهدي.. مُحبوك على العهد".

بالصور والفيديو.. "سلام يا مهدي" تحطّ رحالها في البقاع الغربي

بالصور والفيديو.. "سلام يا مهدي" تحطّ رحالها في البقاع الغربي

بالصور والفيديو.. "سلام يا مهدي" تحطّ رحالها في البقاع الغربي

بالصور والفيديو.. "سلام يا مهدي" تحطّ رحالها في البقاع الغربي

بالصور والفيديو.. "سلام يا مهدي" تحطّ رحالها في البقاع الغربي

بالصور والفيديو.. "سلام يا مهدي" تحطّ رحالها في البقاع الغربي

/انتهى/

رمز الخبر 1925444
https://ar.mehrnews.com/news/1925444/

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