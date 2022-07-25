انشودة "سلام يا مهدي" تحطّ رحالها في البقاع الغربي+ صور+ فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان التجمع أقيم في ملعب الحر العاملي في بلدة مشغرة، وخلالهُ حضر المحبون لصاحب الزمان فتيةً وفتيات، صغارًا وكبارًا، هتفوا بأعلى أصواتهم "سلام يا مهدي.. مُحبوك على العهد".
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جدّد أهالي البقاع الغربي والكشفيون والكشفيات في أفواج قرى البقاع الغربي العهد والسلام والحبّ لصاحب الزمان الإمام المهدي (عج)، في التجمع المهدويّ لأداء أنشودة "إمام زماني".
وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان التجمع أقيم في ملعب الحر العاملي في بلدة مشغرة، وخلالهُ حضر المحبون لصاحب الزمان فتيةً وفتيات، صغارًا وكبارًا، هتفوا بأعلى أصواتهم "سلام يا مهدي.. مُحبوك على العهد".
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