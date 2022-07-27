صمت مجلس الامن الدولي جعل الكيان الصهيوني اكثر صلافة لمواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت ارشادي في كلمته خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن فلسطين، أنه وفقًا لتقرير الأمم المتحدة، يواصل الكيان الإسرائيلي قتل الشعب الفلسطيني البريء بما في ذلك النساء والأطفال، ويستمر في الاستيلاء وتدمير منازل الفلسطينيين والتهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم. في الوقت نفسه، وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، يستمر في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واضافت: إن اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة يتماشى مع حملة طويلة الأمد من المضايقات والترهيب والعنف ضد الصحفيين بهدف التستر على جرائم الكيان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وأشارت ارشادي إلى التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، وقالت إنه بحسب تقرير الأمين العام، فإن الكيان الإسرائيلي ارتكب أكثر الانتهاكات الممنهجة والسافرة لحقوق الأطفال في الشرق الأوسط وقتل 86 طفلا فلسطينيا وسجن 637 طفلاً آخر في العام الماضي.

ونوهت إلى معاناة سكان غزة ووضعهم المؤسف وقالت إن الوضع الإنساني في غزة محزن. وطبقاً لتقرير الأمم المتحدة، فإن ما يقرب من مليوني فلسطيني هم في سجن مفتوح والغالبية العظمى من سكان غزة معزولون عن العالم الخارجي.

وأوضحت أن سياسة "إسرائيل" طويلة المدى في تقييد الوصول إلى غزة أثرت بشدة على اقتصادها وأدت إلى ارتفاع معدلات البطالة وانعدام الأمن الغذائي والاعتماد على المساعدات.

وأكدت إرشادي أن استمرار حصار غزة كعقاب جماعي ضد جميع سكانها هو مثال واضح على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وفقًا للقانون الدولي، يجب رفع الحصار بشكل فوري وكامل.

وقالت بشان اعمال الكيان الصهيوني الشريرة في المنطقة: ان الممارسات المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي ضد دول المنطقة مستمرة. يواصل هذا الكيان انتهاك سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية من خلال احتلاله طويل الأمد للجولان السوري، فضلاً عن الهجمات العديدة ضد أهداف مدنية وبنية تحتية داخل سوريا، بما في ذلك الهجمات الإرهابية الأخيرة على مطار دمشق الدولي في 10 حزيران / يونيو 2022.

واضافت: إن الكيان الإسرائيلي يواصل أيضًا احتلاله وانتهاكه لسيادة لبنان ووحدة أراضيه في خرق سافر للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن 1701.

وقالت السفيرة الايرانية في اجتماع مجلس الأمن: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تدين بشدة الأنشطة الخبيثة والمزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي، والتي تهدد بوضوح السلم والأمن في المنطقة.

وشددت ارشادي على أن تقاعس مجلس الأمن وصمته جعل الكيان الإسرائيلي أكثر صلافة لمواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، فضلا عن اعتداءاته وأعماله الكيدية ضد دول المنطقة. إن عدم الرد على مثل هذه الاعتداءات والانتهاكات الجسيمة يسهم في إفلات هذا الكيان من العقاب .

وصرحت أنه على مجلس الأمن أن يلتزم بتعهداته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين والمتوقع من المجلس تنفيذ قراراته وإجبار الكيان الإسرائيلي على الإنهاء الفوري لانتهاكاته الممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ورداً على الاتهامات الباطلة التي وجهها ممثل الكيان الصهيوني لإيران، قالت إن ممثل الكيان الإسرائيلي أساء مرة أخرى استخدام منصة مجلس الأمن ووجه اتهامات كاذبة ضد بلدي، وكلها مرفوضة بشكل قاطع. والغرض من هذه الادعاءات التي لا أساس لها هو صرف الانتباه عن الجرائم المستمرة للكيان الإسرائيلي ضد فلسطين ودول المنطقة.

وقالت الدبلوماسية الإيرانية: إن أسلحة الدمار الشامل الموجودة في يد هذا الكيان تهدد أمن المنطقة. هذا الكيان يمتلك جميع أنظمة إرسال أسلحة الدمار الشامل،. وحتى انه هدد دول المنطقة بالإبادة النووية.

وقالت إرشادي: الكيان الإسرائيلي امتنع عن الالتزام بأنظمة نزع السلاح أو السيطرة على أسلحة الدمار الشامل، وكذلك الطلبات الدولية المتكررة للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وقبول اتفاقية الضمانات الشاملة، وإخضاع برامجه النووية لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. حان الوقت لمجلس الأمن لإدانة الكيان الإسرائيلي وإجباره على الانصياع للأنظمة الدولية التي تحظر أسلحة الدمار الشامل.

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