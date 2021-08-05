  1. إيران
  2. السياسة
٠٥‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٨:٣٨ ص

ردا على المزاعم التي لا اساس لها؛

زهراء ارشادي: ايران تحذر من محاولات افتعال حوادث بحرية وتطالب بوقفها

زهراء ارشادي: ايران تحذر من محاولات افتعال حوادث بحرية وتطالب بوقفها

حذرت الجمهورية الاسلامية الايرانية ازاء المحاولات المشبوهة الاخيرة الرامية لافتعال حوادث بحرية في الخليج الفارسي وما ابعد منها وطالبت بوقف مثل هذه الاعمال غير المسؤولة والمضرة لامن واستقرار المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في رسالة وجهتها سفيرة ومساعدة البعثة الدبلوماسية الايرانية الدائمة لدى منظمة الامم المتحدة زهراء ارشادي الى رئيس مجلس الامن الدولي ردا على المزاعم التي لا اساس لها التي وجهتها الدول الثلاث بريطانيا ورومانيا وليبيريا لايران.

وجاء في الرسالة، ان الدول الثلاث سعت بصورة اعتباطية لاتهام الجمهورية الاسلامية الايرانية في الهجوم على السفينة "مرسر ستريت" من دون تقديم اي ادلة تثبت مزاعمها ومن خلال سوقها بعض العبارات مثل "من المرجح جدا" و"التقييمات الاولية" و"واحد او عدد من الطائرات المسيرة" الناجمة عن عدم الاطمئنان وكذلك استخدام مصطلحات غامضة مثل "الشركاء الدوليين".

واضافت: ان هذه المزاعم التي طرحت للمرة الاولى من قبل الكيان الصهيوني على الفور بعد وقوع حادث الهجوم لاغراض سياسية مكشوفة- تعد خاطئة ازاء الحقائق القائمة وهي غير مسؤولة من الناحية السياسية والاخلاقية لذا فانها مرفوضة بحزم./انتهى/

رمز الخبر 1916721
https://ar.mehrnews.com/news/1916721/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 13 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات