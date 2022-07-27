وجود الأمريكيين في المنطقة لم يحقق شيئًا سوى الضرر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الايرانية العميد علي فدوي في حفل إحياء ذكرى عملية مرصاد التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء بحضور مجموعة من المسؤولين العسكريين والحكوميين وأهالي الشهداء والمحاربين القدامى في محل التذكاري لشهداء عملية مرصاد، ان في الليلة التي سبقت توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة، جاءت الغواصات الأمريكية إلى الجزيرة الفارسية بدلاً من الذهاب إلى الجزيرة العربية على الرغم من أن أنظمة التتبع الخاصة بهم لا تشوبها شائبة.

وأضاف: الغطرسة العالمية بكل حقد سعت لضرب الثورة الإسلامية بعد التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة، وأكد الكونجرس الأمريكي يوم أمس على الخبث والفساد في المنطقة وقت التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأوضح نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية أن السفن الإيرانية تمكنت من إنزال السفينة الأمريكية على مسافة ثمانية أمتار، وكان سلاحها الوحيد رشاش كلاشينكوف.

وتابع العميد فدوي: هذا العمل لقواتنا كان قبل ساعة من أن الرئيس الأمريكي كان يتحدث عن عظمة قواته ولكن بعون الله ووعده استسلمت لنا قواته في الخليج الفارسي.

وفي إشارة إلى مشاكل البلاد الاقتصادية، أضاف العميد فدوي: "البعض قالوا إننا نريد حل مشاكل البلاد الاقتصادية على أساس النظام الرأسمالي، لكن هؤلاء الناس لم يؤمنوا بوعود الله".

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