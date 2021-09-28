العميد فدوي: إيران تفرض قوتها على أمريكا في الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي خلال الحرب المفروضة على ايران أن العديد من المقاتلين الذين استشهدوا ظلوا أوفياء بعهدهم واستشهدوا والذين شاركوا في الحرب ولم يستشهدوا ما زالوا يوفون بوعدهم.

وتابع مشددا على ضرورة خدمة الناس: "اليوم يجب أن نستغل الفرص المتوفرة لدينا لتقديم الخدمات للمواطنين".

وشدد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علينا اليوم استخدام الدعم والقدرات الموجودة لخدمة الشعب ولن يقبل الشعب بعد الآن المماطلة.

وأضاف العميد فدوي شاهدنا مظاهر قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحرب المفروضة والأمريكيون بكل ما اقترفوه من خبث ومؤامرات ضد إيران والشعب الايراني لم يتمكنوا حتى الآن من تحقيق انتصار واحد على الثورة الإسلامية.

وقال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني لقد وصلت قدرات بلادنا الدفاعية والردعية إلى مستوى لا يستطيع العدو فيه أن يخطئ ضدنا، اليوم يمكننا بسهولة اتخاذ أي قرار نتخذه والعدو يخاف من ذلك.

وصرح العميد فدوي إن قوتنا الرادعة اليوم تجعل كل من يريد مهاجمتنا يندم عليها. وأننا في الدفاع المقدس قمنا بأصعب عمل بإخلاص وإيمان، يجب أن نستخدم اليوم نموذج الدفاع المقدس في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها.

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