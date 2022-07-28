إيران تمتلك القدرة على الدفاع والردع والمبادرة

وأفادت وكالة مهر للأنباه أنه وفي كلمته الاربعاء خلال مراسم احياء الذكرى السنوية لعمليات " مرصاد" ، التي أقيمت بحضور قادة عسكريين ومدراء ومختلف الشرائح في منطقة جهار زبر التابعة لمحافظة كرمانشاه غرب ايران: أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تعد من الدول القليلة التي حققت جميع مراحل القدرة الثلاث ، أي الدفاع والردع والمبادرة ولهذا السبب لم يجرؤ أي بلد على الاعتداء على البلاد منذ انتهاء الحرب المفروضة قبل 34 عاما.

واضاف: في الثمانينات ، أثبتت الجمهورية الإسلامية للأعداء أن لديها القدرة على الدفاع عن نفسها. وفي التسعينات اثبتت قوة الردع ، واليوم أدرك الأعداء أنهم لو قاموا بعمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية ، فإنهم سيعانون أكثر.

واشار الى أنه في السنوات الثماني للدفاع المقدس كان العراق راس الحربة في الحرب التي شاركت فيها 87 دولة ، موضحًا: ان الأعداء كانوا يمهدون الارضية لاستمرار الحرب المفروضة ، وبعد العديد من التقلبات وكذلك عمليات "والفجر 8" و"كربلاء 5" كانوا خائفين من أن تحليلهم قد لا يكون صحيحًا وأن تكسب الجمهورية الإسلامية هذه الحرب ، فوافقوا على التوقيع على القرار خوفًا من نتيجة الحرب.

يذكر انه بعد ايام من توقف الحرب المفروضة (1980-1988) توغلت قوات زمرة المنافقين (خلق) الارهابية وبدعم لوجستي من النظام العراقي البائد في محافظة كرمانشاه غرب ايران الا ان قوات الجيش و الحرس الثوري والتعبئة تصدت لهم وقضت عليهم في عمليات اطلق عليها "مرصاد"

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