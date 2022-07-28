  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٢٨‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٧:١٠ م

حماس تدعو لشد الرحال للأقصى في فجر وجمعة "القدس عربية إسلامية"

حماس تدعو لشد الرحال للأقصى في فجر وجمعة "القدس عربية إسلامية"

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، جماهير الشعب الفلسطيني، لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، في فجر وجمعة "القدس عربية إسلامية"، تأكيداً على عروبة القدس وإسلاميتها، وحماية للمسجد الأقصى.

وأفادت وكالة ممهر للأنباء، انه ثمنت حماس، نضال الشعب الفلسطيني، مشيدة بصمود ووقوف المرابطين سدّاً منيعاً في وجه مخططات العدو الصهيوني الرامية إلى تهويد المسجد الأقصى وعزله عن محيطه العربي والإسلامي.

وأكدت الحركة أن "القدس ستبقى قلب العروبة النابض ومهوى أفئدة المسلمين، وأنه لا سيادة فيها إلا لشعبنا الفلسطيني البطل".

وتتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، لصد اقتحامات المستوطنين، ومواجهة مخططات العدو التهويدية، ولإحياء رأس السنة الهجرية يوم السبت القادم./انتهى/

رمز الخبر 1925520
https://ar.mehrnews.com/news/1925520/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات