حماس تدعو لشد الرحال للأقصى في فجر وجمعة "القدس عربية إسلامية"

وأفادت وكالة ممهر للأنباء، انه ثمنت حماس، نضال الشعب الفلسطيني، مشيدة بصمود ووقوف المرابطين سدّاً منيعاً في وجه مخططات العدو الصهيوني الرامية إلى تهويد المسجد الأقصى وعزله عن محيطه العربي والإسلامي.

وأكدت الحركة أن "القدس ستبقى قلب العروبة النابض ومهوى أفئدة المسلمين، وأنه لا سيادة فيها إلا لشعبنا الفلسطيني البطل".

وتتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، لصد اقتحامات المستوطنين، ومواجهة مخططات العدو التهويدية، ولإحياء رأس السنة الهجرية يوم السبت القادم./انتهى/