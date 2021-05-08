أبو مرزوق: العدو الصهيوني سيدفع ثمن عدوانه على القدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن فلسطين اليوم، أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج " موسى أبو مرزوق" رد على الأعمال العدائية الأخيرة للصهاينة في القدس المحتلة واعتداءاتهم على المسجد الأقصى.

وقال "نحن قادرون على ردع العدو الصهيوني وفرض معادلات جديدة في القتال ضد هذا النظام".

وطالب أبو مرزوق عموم الفلسطينيين في الضفة الغربية والأراضي المحتلة بمواجهة العدو الصهيوني والتوجه إلى المسجد الأقصى للدفاع عنه.

كما دعا أهالي قطاع غزة للتضامن مع أبناء القدس به جميع الاسلوب الممكنة لمواجهة العدو المحتل.

وشدد موسى أبو مرزوق على أن صمت الدول الإسلامية والعربية سيزيد من غطرسة العدو الصهيوني ويضاعف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني والقبلة الأولى للمسلمين.

ودعا الدول الإسلامية والعربية إلى التوحد ضد العدو الصهيوني وجرائمه في القدس والمسجد الأقصى.

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