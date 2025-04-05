صحيفة روسية: أميركا وإيران ستحلان مشاكلهما بدون إسرائيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إيغور سوبوتين في تقرير لهذه الصحيفة الناطقة بالروسية: "يظهر النظام الإسرائيلي أنه ينأى بنفسه عن نبرته التخاصمية والتقابلية ضد إيران، حيث أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أن اسرائيل لا تعتقد أنه من غير المحتمل أن يتم حل مشكلة البرنامج النووي الإيراني دبلوماسيا".

وتابع التقرير: "كما تعلمون، نحن لا نتفاوض مع الإيرانيين، لكنهم قالوا بوضوح إنهم مستعدون للمفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، ولن أتفاجأ إذا بدأت هذه المفاوضات".

وكتب المحلل الروسي: "هذا يشكل إلى حد ما انحرافا عن التوجهات المتطرفة التي اقترحتها الحكومة الإسرائيلية منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة". وكما ذكرت مصادر أكسيوس أمس، فإن ترامب لا يستبعد الآن إمكانية بدء الأطراف محادثات بوساطة.

وكتبت الصحيفة الروسية: بحسب مصادر أكسيوس، فإن البيت الأبيض يدرس الصيغة التي اقترحها الجانب الإيراني، ولا يعارض أن تقوم عُمان بدور الوسيط، كما حدث في الماضي.

وبحسب التقرير، قال مصدر أميركي لوكالة أكسيوس: "نحن ندرس الآن الخطوات التالية لبدء المفاوضات وبناء الثقة مع الإيرانيين".

وأضاف أن الرئيس الأميركي لا يريد بدء صراع مباشر مع إيران، لكنه يحتاج إلى أن يكون له موقف قوي في المفاوضات المحتملة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة الوجود العسكري في الشرق الأوسط.

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