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٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٨:٤٩ ص

رئيس منظمة الاغاثة والانقاذ بجمعية الهلال الأحمر:

ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في ايران الى 53 شخصا في الايام الأخيرة

ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في ايران الى 53 شخصا في الايام الأخيرة

أعلن رئيس منظمة الاغاثة والانقاذ بجمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الاسلامية الايرانية أن 53 شخصا لقوا مصرعهم وفقد 16 شخصا آخر خلال الاسبوع الاخير جراء السيول التي اجتاحت البلاد في الايام الاخيرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مهدي ولي بور في تصريح له مساء الجمعة 21 محافظة بالبلاد تضررت بسبب الفيضانات منذ بداية الاسبوع حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم ( الجمعة).

وأضاف: ان 53 من المواطنين لقوا مصرعهم جراء السيول الأخيرة وهنالك 16 شخصا في عداد المفقودين.

وقال ولي بور: ان الوفيات جراء السيول حدثت في محافظات طهران ومازندران وكرمان وجهارمحال وبختياري والمحافظة المركزية، ومعظم الضحايا في محافظة طهران كان في منطقة "امام زادة داود" ومنطقة زرين دشت في فيروزكوه.

وأضاف: 48 من مواطنينا فقدوا حياتهم في اليومين الماضيين فقط.

وقال ولي بور: "خلال هذه الفترة، قمنا باسكان 3 آلاف شخص بصورة طارئة، وتم إنقاذ أكثر من 1300 شخص من حوادث مختلفة وتم نقلهم إلى أماكن آمنة، واستفاد ما مجموعه 17638 شخصًا في البلاد من خدمات الإغاثة خلال الاسبوع الاخير".

/انتهى/

رمز الخبر 1925541
https://ar.mehrnews.com/news/1925541/

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