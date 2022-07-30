أمريكا تتراجع عن تصريحاتها بشأن تزويد إيران لروسيا بطائرات من دون طيار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خفّف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، من حدة المزاعم خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن البيت الأبيض لم يشهد أي اتفاق "حدث بالفعل".

وقال كيربي: "لم نر أي مؤشرات على أي نوع من التسليم الفعلي أو شراء طائرات إيرانية دون طيار من قبل وزارة الدفاع الروسية".

وتأتي تصريحاته بعد أكثر من أسبوعين من تصريح مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أن واشنطن لديها دليل واضح على أن إيران تستعد لتسليم "عدة مئات" من الطائرات دون طيار إلى روسيا، وأن عملية البيع ستكتمل "ضمن جدول زمني مستعجل".

وأضاف أن التدريب على الطائرات الجديدة سيبدأ في غضون أيام، وذهب إلى حد الإشارة إلى أن عمليات التسليم ربما تكون قد بدأت بالفعل.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن التعاون العسكري للبلاد مع روسيا كان قبل الحرب. وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، في مقابلة مع صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية في يوليو/تموز، إن البلاد ليس لديها خطط لمساعدة روسيا في حرب أوكرانيا أو تقديم معدات عسكرية لأي من الجانبين.

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