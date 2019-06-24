الخارجية الروسية تدين العقوبات الأمريكية ضد إيران

قال ريابكوف خلال اجتماعه مع الصحفيين: "الأمريكيون يهددون بفرض عقوبات جديدة على إيران، وسيفرضون وهذا سيؤدي إلى تفاقم للوضع برمته".

وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، كان قد صرح في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، بأن الرئيس دونالد ترامب، يجب أن يعلن عن حزمة من العقوبات ضد إيران على خلفية إسقاط طائرة أمريكية من دون طيار.

وكان حرس الثورة الإيراني أعلن، في وقت سابق، عن إسقاط دفاعاته الجوية طائرة أمريكية بدون طيار انتهكت المجال الجوي الإيراني عند مدخل الخليج الفارسي في جنوب البلاد.

وفي وقت لاحق، اعترفت القيادة المركزية الأمريكية بأن النظام الصاروخي الإيراني المضاد للطائرات أسقط طائرة بدون طيار تابعة للبحرية الأمريكية كانت تحلق في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز.

ليصرح لاحقا الرئيس الأمريكي بأن واشنطن كانت مستعدة لضرب إيران يوم الخميس، لكنه رفض ذلك بسبب احتمال وقوع ضحايا كثر، وأشار في الوقت نفسه إلى أنه يأمل في تجنب الحرب مع إيران.