60 إصابة من المتظاهرين بالمنطقة الخضراء وسط بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية واع، أن "مؤسسات الوزارة في بغداد استقبلت 60 إصابة مختلفة حتى الآن، حيث نقلت ٢٥ إصابة إلى مستشفى الكرامة أغلبها بسيطة الى متوسطة الشدة، و٢٧ إصابة نقلت الى مستشفى اليرموك، ٦ منها إصابات شديدة و ٨ إصابات متنوعة الشدة نقلت الى مستشفى الشيخ زايد".

وأكد البيان أن "وزارة الصحة مستمرة باستنفار مؤسساتها وملاكاتها لاسعاف وعلاج الجرحى وتقديم كافة الاجراءات الصحية اللازمة".

وقام المتظاهرون بدخول مبنى مجلس النواب العراقي في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

ودخل المتظاهرون المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد قبل قليل.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين المتواجدين في الساحة الخضراء ببغداد.

ودعى الكاظمي – بحسب البيان الصادر عن مكتبه الإعلامي ونشرته وكالة الأنباء العراقية - إلى التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية.

وتابع الكاظمي أن استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة"، مشدداً على أن "القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام.

تجددت التظاهرات في العراق صباح اليوم السبت 30 يوليو، أمام بوابة المنطقة الخضراء قرب جسر الجمهورية للمطالبة بالإصلاح، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية واع.

وتوافد المتظاهرين الى ساحة التحرير والمناطق المحيطة بها قرب بوابة المنطقة الخضراء وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين التظاهرات.

ودفع السلطات العراقية بعدد من التعزيزات الأمنية من اجل حماية المنطقة الخضراء والتي يتواجد بها معظم الهيئات الحكومية.

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