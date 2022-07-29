العراق ... الإطار التنسيقي يوجه دعوة إلى القوى الكردية لاختيار مرشح لرئاسة العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر الإطار، في بيان، أنه "منذ أشهر والإطار التنسيقي يعمل على تصحيح مسار العملية السياسية التي أريد لها أن تذهب باتجاهات مجهولة بعيداً عن رغبة الشعب وأصوات الناخبين، واستمراراً لجهوده هذه يحرص الإطار التنسيقي على استكمال التفاهمات بين جميع القوى السياسية".

وأضاف البيان، أن "الإطار يجدد الدعوة للقوى الكردية لعقد المزيد من الحوارات الجادة بغية الوصول الى اتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية".

وأكد الإطار، "رغبته في أن تكون جميع القوى الوطنية منسجمة في الموقف إزاء استكمال الاستحقاقات الدستورية قبيل انعقاد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية".

وأشار إلى أن "الفريق التفاوضي الذي شكله الإطار التنسيقي سيشرع في حواراته مع الأطراف السياسية والأطراف الأخرى بهدف الوصول الى تفاهمات داخلية تسهم في زيادة قوة الحكومة المقبلة ويجعلها قادرة على أداء مهماتها الخدمية بشكل افضل".

/انتهى/