قائد الثورة يوجه باتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح جميع الأضرار الناجمة عن السيول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تقدم قائد الثورة الإسلامية في إيران، الإمام الخامنئي، اليوم السبت بالتعازي بضاحيا السيول في إيران، وشكر المسؤولين وفرق الإغاثة على جهودهم، وطالب بضرورة مواصلة هذه الجهود واتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح جميع الأضرار الناجمة عن السيول.

وجاء في برقية قائد الثورة: "أطالب المسؤولين المحترمين في البلاد باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الأضرار التي سببتها السيول، وأود أن أشكر المسؤولين على التواجد السريع في المناطق التي غمرتها السيول وأيضًا على جهود مجموعات الإغاثة وفرق المساعدة التطوعية.

وأكد قائد الثورة أنه من واجبنا جميعًا أن نواصل هذه الأعمال الصالحة وأن نحاول باستمرار تقليل آثار هذه الأحداث المؤلمة، سائلاً الله تعالى التوفيق للجميع.

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