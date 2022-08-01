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٠١‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ١١:٠٧ ص

في بيان صحفي؛

مصر تعزي إیران في ضحایا الفیضانات الأخیرة

مصر تعزي إیران في ضحایا الفیضانات الأخیرة

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا الفيضانات التي ضربت مناطق متفرقة في إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك: "أعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا الفيضانات التي ضربت مناطق متفرقة في إيران".

وأشار البيان إلى أن الفيضانات أسفرت عن عدد من الوفيات والإصابات بين المواطنين هناك، معربا عن تمنياته بسرعة الشفاء لجميع المصابين.

وأدت السيول الأخيرة في ايران، حسب آخر حصيلة، إلى مصرع 69 شخصا، وفقد 45 آخرين، وعشرات المصابين فضلا عن أضرار مادية جسيمة.

/انتهى/

رمز الخبر 1925595
https://ar.mehrnews.com/news/1925595/

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