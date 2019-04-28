برلين تنتقد عرقلة اميركا ايصال مساعدات لمتضرري سيول ايران

وافادت صحيفة (اشبيغل) الالمانية ان اكثر من مليوني مواطن إيراني يعانون مشاكل كثيرة من الأضرار التي لحقت بهم جراء الفيضانات التي اجتاحت عدة محافظات خلال الأشهر الأخيرة.

ياتي ذلك في الوقت الذي حسب ما أعلنت الحكومة الالمانية فان الحظر الاميركي جعل ايصال المساعدات من الدول الاخرى الى المتضررين من السيول في ايران يواجه صعوبات كثيرة.

واشارت اشبيغل الى العرقلة الناجمة عن الحظر الاميركي ضد ايران واضافت، بتقييم الحكومة الالمانية فان هذا الحظر يمنع ايصال المساعدات الانسانية الى ضحايا السيول في ايران.

وجاء في الصحيفة الالمانية ايضا ان 26 محافظة ايرانية من اصل 31 تعرضت خلال الاسابيع الاخيرة لاصعب كوارث السيول وان حوالي 2000 قرية و 12 الف كيلومتر من الطرق تعرضت لاضرار وفقد 77 شخص حياتهم واصيب اكثر من 1000 اخر بجروح.

وكانت وزارة خارجية المانيا قد اعلنت ان الحظر الاميركي المفروض على إيران قد أثر سلبا في ايصال المساعدات الانسانية و التحويلات المالية لمتضرري السيول في ايران و هو السبب في عدم رغبة البنوك في ذلك'.

يذكر ان تقريرا للصليب الاحمر العالمي اشار الى ان حوالي مليوني مواطن ايراني بحاجة إلى مساعدات انسانية جراء السيول التي اجتاحت مناطقهم./انتهى/