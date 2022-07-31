امير قطر يعزي ايران حكومة وشعبا بكارثة السيول الاخيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت وكالة الانباء القطرية الرسمية، بأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، بعث يوم السبت، ببرقية الى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، آية الله ابراهيم رئيسي، قدم فيها التعازي بوفاة ضحايا السيول في عدد من محافظات ايران، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث الامير الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب وزير الخارجية، والشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الداخلية في دولة قطر، ببرقيتين مماثلتين الى الرئيس والشعب الايراني.

وهرع الرئيس الايراني، يوم السبت، الى التواجد بين المنكوبين بالسيول، في إحدى مناطق محافظة طهران، واطلع عن كثب على حجم الاضرار التي خلفتها السيول، ووتيرة نشاطات إغاثة المتضررين بالسيول.

وقال آية الله رئيسي، خلال زيارته التفقدية، الى ان 661 نقطة في البلاد شهدت وقوع السيول بسبب الامطار الغزيرة الاخيرة.

وأكد رغم أنه تصله اخبار السيول اولا بأول في مكتبه، إلا أنه رجّح ان يتواجد بنفسه في الميدان، وبين المتضررين بالسيول، ليلمس بنفسه حجم الاضرار ويقدم نوعا من المواساة للمواطنين.

وأدت السيول الاخيرة، وحسب آخر حصيلة، الى وفاة 61 شخصا، و32 من المفقودين، وعشرات المصابين فضلا عن اضرار مادية جسيمة.

/انتهى/