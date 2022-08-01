"حميد نوري" لم يقرأ حتى الان نص الحكم الصادر بحقه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المركز الإعلامي للقضاء الايراني : بعد عقد 92 جلسة محاكمة، أصدر النظام القضائي السويدي حكماً بالسجن المؤبد بحق المواطن الإيراني المحتجز حميد نوري قبل 18 يوماً في إجراء غير قضائي وغير قانوني.

لكن أكد حميد نوري خلال فرصة الاتصال بالقنصل التي أتيحت له يوم أمس، أنه حتى بعد مرور 18 يومًا على حكم المحكمة، لم يتمكن من قراءة نص حكم السجن المؤبد الصادر بحقه، فيما لديه إجمالي 21 يومًا يجب أن يعترض على التصويت الأولي.

وبحسب تصريحات نوري، فإن السويديين، مع علمهم بأنه لا يعرف اللغة السويدية، قدموا له نص حكم المحكمة باللغة السويدية ولم يتخذوا أي خطوات لترجمة الحكم.

وجدير بالذكر ان حميد نوري محتجز من قبل السويديين منذ نوفمبر 2019 وهو في الحبس الانفرادي.

وقد حُرم من حق اختيار محام والاتصال بأسرته وتقديم الشهود إلى المحكمة، ولم يُسمح له حتى بمقابلة طبيب خلال فترة الحبس.

في 23 يوليو / تموز ، حكمت المحكمة السويدية على نوري بالسجن المؤبد. وأساس الحكم الذي صدر بحق حميد نوري هو شهادة حوالي 60 شخص من أعضاء زمرة خلق الارهابية، الذين زعموا أن حميد نوري كان سجانيهم قبل اربعين عاما في ايران.

وفي إجراءات هذه القضية، لم تسمح المحكمة لأي شاهد بالإدلاء بشهادته لصالح نوري.

/انتهى/