القسام: الاحتلال قصف مكان تواجد الجنود الأسرى في معركة سيف القدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في تغريدة للناطق باسم الكتائب أبو عبيدة في قناته بموقع التليجرام، قال فيها:" في الذكرى الثامنة لمعركة العصف المأكول؛ والتي أسرت خلالها كتائب القسام جنديين صهيونيين.. سمحت قيادة القسام بالكشف عن تعرض أحد الأماكن خلال معركة سيف القدس العام الماضي لقصفٍ صهيونيٍ أدى إلى استشهاد أحد مجاهدي وحدة الظل وإصابة ثلاثةٍ آخرين أثناء قيامهم بمهمة حراسة أحد الجنديين".

ولفت الناطق باسم الكتائب إلى أن القسام ستتحفظ على الكشف عن اسم الشهيد في هذه المرحلة لأسبابٍ أمنية، وستعلن عنه لاحقًا بإذن الله عندما تكون الظروف مواتية.

وأسرت "كتائب القسام" 4 أسرى "إسرائيليين"، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على قطاع غزة صيف عام 2014، أما الآخران فقد دخلا القطاع في ظروف غير واضحة، والجنديان اللذان أسرا خلال معركة سيف القدس هما "شاؤول آرون، وهدار غولدن"

وتؤكد حماس أن الاحتلال لن يحصل على معلومات عنهم دون دفع الثمن، وقبل الإفراج عن أسرى صفقة وفاء الأحرار.

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