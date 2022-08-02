بايدن يؤكد مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في افغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زعم الرئيس الأمريكي: قتلنا زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة بأفغانستان يوم السبت الماضي.

واردف قائلا: حددنا موقع الظواهري هذا العام ونظرنا بحذر في تنفيذ هذه العملية قبل أسبوع.

واكد ان الظواهري متورط في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر.

ولكن علقت أسرة أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي على أنباء مقتله بغارة على منزله في أفغانستان.

وقالت أسرة الظواهري في تصريحات لموقع "القاهرة 24" المصري أنها عرفت الأنباء منذ دقائق بعد إذاعة وسائل إعلامية أمريكية الخبر رغم أن بعض وسائل الإعلام أعلنت أن الغارة الأمريكية كانت مطلع الأسبوع الجاري، ولكن لم ترد أي أنباء عن مقتل أيمن الظواهري.

وأضافت الأسرة أن الخبر يتم انتشاره بشكل كبير، ولكن لا يعرفون مدى صحته مع إعلان كثير من الوسائل الإعلامية العالمية هذه الأنباء.

وأوضحت أنه لا يوجد أي تواصل مع أيمن الظواهري منذ خروجه من مصر قبل عشرات السنوات، ومن ثم انضمامه إلى تنظيم القاعدة في أفغانستان.

وأشارت إلى أنه إذا كان الخبر صحيحا فلا تجوز عليه إلا الرحمة.

ولد أيمن محمد ربيع الظواهري في 19 يونيو 1951، وبعد أن كان ثاني أبرز قياديي منظمة القاعدة العسكرية التي تصنفها معظم دول العالم منظمة إرهابية، تمكن بعد مقتل أسامة بن لادن، من أن يصبح زعيم تنظيم القاعدة.

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