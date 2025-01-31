  1. الدولية
  2. الأمريكيتان
٣١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:٢١ ص

أميركا تعلن مقتل قيادي بارز في جماعة مرتبطة بالقاعدة في سوريا

أميركا تعلن مقتل قيادي بارز في جماعة مرتبطة بالقاعدة في سوريا

أعلن الجيش الأميركي أنه قتل قياديا بارزا في جماعة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة في غارة جوية بشمال غرب سوريا، أمس الخميس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، في بيان، إن الغارة الجوية التي تعد جزءا من جهد مستمر لتعطيل وإضعاف الجماعات المسلحة في المنطقة، أسفرت عن مقتل محمد صلاح، القيادي بجماعة "حراس الدين".

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة الوسطى الأميركية "ستواصل القيادة المركزية الأميركية مطاردة الإرهابيين وقتلهم أو القبض عليهم، والدفاع عن وطننا ضد الجماعات التي تتآمر لمهاجمة أفراد الولايات المتحدة وحلفائها".

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة في 23 أغسطس/آب الماضي مقتل القيادي البارز في تنظيم حراس الدين أبو عبد الرحمن المكي.

/انتهى/

رمز الخبر 1953718

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات