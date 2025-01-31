أميركا تعلن مقتل قيادي بارز في جماعة مرتبطة بالقاعدة في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، في بيان، إن الغارة الجوية التي تعد جزءا من جهد مستمر لتعطيل وإضعاف الجماعات المسلحة في المنطقة، أسفرت عن مقتل محمد صلاح، القيادي بجماعة "حراس الدين".

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة الوسطى الأميركية "ستواصل القيادة المركزية الأميركية مطاردة الإرهابيين وقتلهم أو القبض عليهم، والدفاع عن وطننا ضد الجماعات التي تتآمر لمهاجمة أفراد الولايات المتحدة وحلفائها".

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة في 23 أغسطس/آب الماضي مقتل القيادي البارز في تنظيم حراس الدين أبو عبد الرحمن المكي.

/انتهى/