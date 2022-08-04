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٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ١:٠٦ م

بكلمة وزير الخارجية؛

انطلاق فعاليات الطاولة الوطنية للتمور في مدينة "دشتستان"

انطلاق فعاليات الطاولة الوطنية للتمور في مدينة "دشتستان"

بدأت فعاليات "الطاولة الوطنية للتمور"، بكلمة وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" اليوم الخميس، مؤكداً على دور الصادرات غير النفطية لتحقيق الازدهار والتنمية الاقتصادية والدفع باهداف سياسة الاقتصاد المقاوم لاجهاض نتائج الحظر الظالم المفورض على البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية أكد على دور المنتجات غير النفطية في زيادة ايرادات النقد الاجنبي والتحرر من الاقتصاد أحادي الجانب وافشال مخططات الاعداء التي تستهدف مبدئيا العائدات الاقتصادية في ايران.

واعلن "امير عبداللهيان" ايضا، استعداد وزارة الخارجية للتعاون مع منتجي التمور المحليين وكافة المسؤولين المعنيين بهدف زيادة حصتهم من الاسواق الخارجية وتنويع وجهات الصادرات واستقطاب المزيد من رؤوس الاموال الخارجية لتعزيز البنى التحتية الضرورية وبالتالي حماية هذا المنتج الوطني.

وانطلقت فعاليات طاولة التمور الوطنية، اليوم الخميس في مدينة دشتستان بمحافطة "بوشهر"، وشارك في حفل الافتتاح ممثلون عن وزارات الجهاد الزراعي والصناعة والخارجية، وغيرها من القطاعات الناشطة في انتاج التمور داخل البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1925668
https://ar.mehrnews.com/news/1925668/

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