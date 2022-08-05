لقاء بين بوتين وأردوغان في سوتشي لبحث ملفي سوریا وأوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اللقاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في التوقيع على مذكرة حول تطوير التجارة والعلاقات الاقتصادية.

كما توجه بوتين بالشكر للرئيس التركي لإسهامه في حل مشكلة الحبوب، مضيفا أن الشركاء الأوروبيين يجب أن يشكروا تركيا لوصول الغاز الروسي عن طريقها، حيث يعتبر "التيار التركي" أحد أهم الطرق لوصول الغاز الروسي إلى أوروبا وهو يعمل بشكل صحيح ودون مشاكل.

كما تحدث بوتين حول الموضوع السوري، قائلا إنه لن يتم تجاوزه.

من جهته صرح الرئيس التركي أن هذه المحادثات ستفتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين لتشمل قضايا التعاون في مجال الطاقة وصادرات الحبوب في البحر الأسود والسياحة والقضايا الإقليمية.

وأضاف أن أحد محاور المحادثات ستكون القضية السورية، وأن مكافحة الإرهاب في المنطقة مهمة بالنسبة لنا، والعالم يتابع اليوم هذه المحادثات في سوتشي.

وتحدث أردوغان عن محطة "آكو" النووية ووصفها بالمهمة، حيث يجب فعل كل شيء حتى لا يتم تأجيل العمل فيها، لتستمر وفق الجدول الزمني المحدد.

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