"الجهاد" رفضت وقف إطلاق النار.. الوقت للرد على جرائم الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مصادر من المقاومة الفلسطينية للميادين، اليوم السبت، أنّ "مصر عرضت وقف إطلاق النار لساعات، فيما كان ردُ الجهاد الإسلامي أنّ الوقت الآن هو للرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي".

وأكّدت المصادر للميادين أنّ "مصر أُبلغت بأنّ رد المقاومة قد يستمر لمدة غير محددة"، مشدّدةً على أنّ "التنسيق عالٍ بين حماس والجهاد الإسلامي في إدارة المعركة".

وأمس الجمعة، قال ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا، إنّ "إسرائيل طالبت عبر وسطاء بوقف التصعيد ونحن رفضنا"، لافتاً في حديث عبر الميادين إلى أنّ "الاحتلال الإسرائيلي تجاوز الخطوط الحمر، ونحن في بدء المواجهة، ولا مكان للحديث عن وساطات".

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، أكّد مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داود شهاب، أنّ "‏لا حديث حالياً عن تهدئة" في قطاع غزة.

وقال شهاب: "أولويتنا الأساسية الآن هي مقاومة الاحتلال والتصدي للعدوان والرد على هذا الإرهاب، وهذه الاعتداءات التي تمارس على شعبنا"، مؤكداً استعداد الحركة لـ"استمرار المعركة"، ومضيفاً أنّها "ستخلق حالة استنزاف حقيقية داخل صفوف العدو".

وكان شهاب، قال للميادين إنّ "العدو الإسرائيلي كان يريد إفشال كل الوساطات منذ إعلان الجهاد الإسلامي الاستنفار إثر اعتقال القائد السعدي"، مضيفاً أنّه "قبل ساعة فقط من العدوان، كنا على اتصال بالإخوة المصريين، الذين عرضوا علينا مقترحات، تعاطينا معها بإيجابية".

وتابع أنّ ما يجري في غزة هو "حرب عدوانية وغادرة تستهدف الشعب الفلسطيني"، مشدداً على أنّ المقاومة الفلسطينية "ستواجهها بكل قوة وثبات".

وبدأت "سرايا القدس"، أمس الجمعة، عملية رد على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مع إطلاق صليات من الصواريخ في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، أعلنت "سرايا القدس"، قصف مطار "بن غوريون"، إضافةً إلى مناطق أخرى في "تل أبيب، أسدود، بئر السبع، عسقلان، نتيفوت، وسديروت"، بـ 60 صاروخاً رداً على العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن بدء عمليةٍ عسكريةٍ ضد أهداف لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزّة. وتحدّث مراسل الميادين في غزة عن سقوط 15 شهيداً وعشرات الجرحى في العدوان الاسرائيلي على القطاع.

كذلك، أعلنت "سرايا القدس" ارتقاء تيسير الجعبري شهيداً، وهو قائد عسكري في شمالي قطاع غزة.

ونعت فصائل المقاومة الفلسطينية شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى رأسهم القائد الجعبري، مؤكّدةً أنّ الاحتلال يتحمّل كل التبعات والنتائج المترتبة على هذا العدوان.

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