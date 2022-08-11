قائد الثورة: كل جزء من المقاومة لوحده قادر على تمريغ انف العدو بالتراب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في رسالة قائد الثورة الجوابية: "تلقيت رسالتكم الرصينة والمبشرة. جزاكم الله خيرا وقرب النصر النهائي للشعب الفلسطيني الشامخ والمظلوم".

وأكد سماحة القائد على ضرورة الحفاظ على وحدة بين جميع الفصائل الفلسطينية وأضاف إن العدو الغاصب في التراجع بينما قوة المقاومة الفلسطينية ستزداد يوما بعد يوم. وإليكم ترجمة من نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ المجاهد سعادة السيد زياد النخالة دام توفيقه

تلقيت رسالتك الوقورة والباعثة على الأمل.. جزاكم الله خيراً وقرب النصر النهائي للشعب الفلسطيني الأبي والمظلوم.

قد ضاعفت الأحداث الأخيرة من عزة حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، ورفعت مكانة الجهاد الإسلامي في نضال المقاومة المجيدة للشعب الفلسطيني.

إنكم و من خلال مقاومتكم الشجاعة استطعتم من تفنيد الاستراتيجة الخادعة للكيان الصهيوني.

لقد أثبتتم أن كل جزء من مجموعة المقاومة وحده قادر على تمريغ أنف العدو بالتراب.

أنتم ومن خلال ربط الجهاد في غزة مع الضفة، وكذلك دعم الفصائل المقاومة الأخرى لحركة الجهاد، إستطعتم من التباهي بوحدة جهاد الشعب الفلسطيني ضد العدو الشرير والمخادع.

على جميع الفصائل الفلسطينية في كافة أرجاء الأراضي الفلسطينية أن توظف كافة جهودها لحفظ هذه الوحدة.

العدو الغاصب يضعف والمقاومة الفلسطينية تزداد قوة، ولا حول ولا قوة إلا الله.. نحن ما زلنا معكم. السلام عليكم والعهود بحالها..

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