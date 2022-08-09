  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٩:٤٠ ص

خلال اتصال هاتفي؛

هنية والنخالة يؤكدان على فشل استراتيجية العدو في كسر إرادة الشعب الفلسطيني

هنية والنخالة يؤكدان على فشل استراتيجية العدو في كسر إرادة الشعب الفلسطيني

خلال اتصال هاتفي بينهما، أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، و رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مساء اليوم الإثنين فشل استراتيجية العدو في كسر إرادة شعبنا المجاهد، وعلى وحدة المقاومة في مواجهة الاحتلال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ترحم القائدان على أرواح الشهداء الأبرار من قادة سرايا القدس وعموم أبناء شعبنا الذين ارتقوا خلال العدوان الصهيوني الغادر في الأيام الماضية، مؤكدين أن هذه الدماء سوف تظل نبراسا على طريق التحرير، فاستشهاد القادة يخلفهم من يحمل الراية ويواصل المسير.

وبحث القائدان المواجهة الأخيرة مع الاحتلال وتداعياتها وسبل تعزيز العمل المقاوم والتنسيق المشترك، ومشيدين بتكاملية العمل المقاوم في الميدان.

واشادا بصمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة والجهود السياسية التي بذلت على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

وقد اتفق القائدان على عقد لقاء قريب على مستوى قيادة الحركتين لبحث التطورات السياسية والميدانية، ولتحصين المسار الاستراتيجي لمستقبل مشروع المقاومة.

/انتهى/

رمز الخبر 1925780
https://ar.mehrnews.com/news/1925780/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات