وزارة السياحة تبحث في تيسير حركة الرعايا العراقيين نحو البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ذلك جاء خلال اجتماع نظمته الوزارة اليوم الاربعاء تحت عنوان "طاولة السياحة التخصصية بين ايران والعراق".

هذا وشارك بالاجتماع ممثلو عدد من المؤسسات المعنية بالعلاقات الايرانية العراقية، بما في ذلك وزارة الخارجية ومنظمة النقل والطرق البرية ومنظمة الموانئ والملاحة البحرية الى جانب مسؤولين بوزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في ايران، لمناقشة القضايا والمشاكل والتحديات التي تعترض مسار توسيع العلاقات السياحية بين البلدين وتوجه الرعايا العراقيين الى الجمهورية الاسلامية.

ومن اهم الاليات التي طرحت في هذا الاجتماع، يشار الى ضرورة تسهيل عمليات نقل السياح عبر تاسيس خطوط سفر برية منتظمة وانشاء خطوط النقل البحري بين البلدين.

/انتهى/