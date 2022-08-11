الكيان الصهيوني يمدد اعتقال القيادي في الجهاد الإسلامي بسام السعدي

وحسب إذاعة جيش الاحتلال، فقد مددت المحكمة العسكرية في عوفر اعتقال اعتقال القيادي في الجهاد بسام السعدي لـ 6 أيام.

وزار فريق من المنظمة الأممية، أمس الأربعاء، الشيخ بسام السعدي في سجن "عوفر"، وذلك في إطار الالتزام بالاتفاق، ولضمان الهدوء في غزة.

وبعد ثلاثة أيام من العدوان "الإسرائيلي" على غزة، جرى الاتفاق برعاية مصرية، على وقف لإطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي.

وجاء في نص الاتفاق، أن وقف النار سيتم على أن تبذل مصر جهودها للإفراج عن الأسير خليل عواودة ونقله للعلاج، مع العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن.

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