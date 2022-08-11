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١١‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٢:٣٢ م

الكيان الصهيوني يمدد اعتقال القيادي في الجهاد الإسلامي بسام السعدي

الكيان الصهيوني يمدد اعتقال القيادي في الجهاد الإسلامي بسام السعدي

أفادت مصادر إعلامية، الخميس، بأن محكمة عوفر "الإسرائيلية" تعقد اليوم جلسة محاكمة للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي.

وحسب إذاعة جيش الاحتلال، فقد مددت المحكمة العسكرية في عوفر اعتقال اعتقال القيادي في الجهاد بسام السعدي لـ 6 أيام.

وزار فريق من المنظمة الأممية، أمس الأربعاء، الشيخ بسام السعدي في سجن "عوفر"، وذلك في إطار الالتزام بالاتفاق، ولضمان الهدوء في غزة.

وبعد ثلاثة أيام من العدوان "الإسرائيلي" على غزة، جرى الاتفاق برعاية مصرية، على وقف لإطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي.

وجاء في نص الاتفاق، أن وقف النار سيتم على أن تبذل مصر جهودها للإفراج عن الأسير خليل عواودة ونقله للعلاج، مع العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن.

/انتهى/

رمز الخبر 1925836
https://ar.mehrnews.com/news/1925836/

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