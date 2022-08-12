إصابات بالرصاص المعدني والاختناق إثر اعتداء الاحتلال على مسيرة كفر قدوم

أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق، اليوم الجمعة، إثر اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.