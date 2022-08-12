إصابات بالرصاص المعدني والاختناق إثر اعتداء الاحتلال على مسيرة كفر قدوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة سبعة شبان بالرصاص "المطاطي" والعشرات بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا.
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أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق، اليوم الجمعة، إثر اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة سبعة شبان بالرصاص "المطاطي" والعشرات بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا.
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