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١٣‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٨:٥٠ ص

في نيويورك؛

الكشف عن هوية منفذ الهجوم على سلمان رشدي +صور

الكشف عن هوية منفذ الهجوم على سلمان رشدي +صور

أعلنت الشرطة الأمريكية أن منفذ الهجوم على سلمان رشدي الكاتب البريطاني هندي المولد ومؤلف رواية "آيات شيطانية"، شاب يبلغ من العمر 24 عاما، واسمه هادي مطر ومن سكان ولاية نيوجيرسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت الصحفية الأمريكية كارول ماركوفيتش، أن المتهم يدعى هادي مطر، وكان يحمل رخصة قيادة مزورة باسم حسن مغنية لحظة اعتقاله.

وتعرض سلمان رشدي لهجوم قبيل محاضرة كان سيلقيها في معهد Chautauqua للآداب في نيويورك.

وبرز اسم سلمان رشدي في ثمانينات القرن الماضي، بعدما أصدر روايته "آيات شيطانية" عام 1988، التي اعتبرت مهينة للإسلام والنبي محمد (ص)، وأثارت احتجاجات عارمة في أنحاء العالم الإسلامي وصلت إلى حد إصدار فتوى بإهدار دمه من الامام الراحل آية الله روح الله الموسوي الخميني (رض).

الكشف عن هوية منفذ الهجوم على سلمان رشدي (صور)

الكشف عن هوية منفذ الهجوم على سلمان رشدي (صور)

/انتهى/

رمز الخبر 1925864
https://ar.mehrnews.com/news/1925864/

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