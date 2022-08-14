آخر الأنباء عن حالة المرتد سلمان رشدي بعد طعنه على يد"هادي مطر"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لا يزال المرتد سلمان رشدي في المستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة، لكن زميله الكاتب آتيش تيسير غرد مساء السبت بأنه "رفع عنه جهاز التنفس الصناعي ويتحدث ".

وأكد وكيل أعمال رشدي، أندرو وايلي، هذه المعلومات دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق قال وايلي إن الكاتب وضع على جهاز التنفس الاصطناعي، وإنه "من المحتمل أن يفقد سلمان إحدى عينيه، وقد قطعت أعصاب ذراعه وتعرض كبده للطعن والتلف".

وتعرض صاحب "آيات شيطانية" للطعن بينما كان يستعد لإلقاء محاضرة في معهد تشوتاوكوا للآداب بغرب ولاية نيويورك يوم الجمعة، على يد هادي مطر البالغ من العمر 24 عاما، والذي أسند المدعي العام في مدينة تشوتاوكوا تهمة الشروع في القتل له أمس السبت.

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