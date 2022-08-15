وزير الدفاع الإيراني يعلن عن موعد افتتاح معرض الانجازت الدفاعية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد، محمد رضا آشتياني أشار إلى إجراءات وزارة الدفاع في خلق نظام بيئي لجذب مشاركة القطاع الخاص وتطوير الابتكار في مجال الدفاع، قائلاً: بناءً على أوامر قائد الثورة والرئيس الايراني، فأن هذا العمل من أولويات وزارة الدفاع، وقد عقدنا مؤخرًا معرضًا عرضنا فيه إنجازات تقنيات الدفاع في هذا المجال".

وأضاف اشتياني أن هذا المعرض سيفتتح في يوم الصناعات الدفاعية الايرانية والموافق لـ 22 أغسطس(31 مرداد في التقويم الإيراني)، وسيعرض خلاله جميع انجازات الدفاعات الإيرانية خلال السنة الفائتة، وسيُفتتح المعرض من قبل، الرئيس الإيراني، حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية، حجة الاسلام والمسلمين غلام حسين محسني إيجئي.

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