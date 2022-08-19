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١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٦:١٦ م

عشرات الإصابات خلال مواجهات متفرقة مع الاحتلال في الضفة

عشرات الإصابات خلال مواجهات متفرقة مع الاحتلال في الضفة

أصيب عشرات المواطنين، بعد ظهر اليوم الجمعة، خلال مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد اندلعت المواجهات قرب جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس، وشرق قرية بيت دجن شرق نابلس، وبقرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وصرح الهلال الأحمر، بان حصيلة إصابات مواجهات مسيرة بيت دجن الأسبوعية 37 اصابة اختناق بالغاز المسيل للدموع، وإصابة واحدة بالرصاص المطاطي، وأخرى بحروق ناتجة عن إصابة مباشرة بقنبلة غاز.

وفي كفر قدوم، ذكرت مصادر محلية أن 6 مواطنين، بينهم طفل وصحفي، أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، إثر مهاجمة الاحتلال المسيرة السلمية المناهضة للاستيطان، والتي خرجت في القرية عقب انتهاء صلاة الجمعة.

/انتهى/

رمز الخبر 1926018
https://ar.mehrnews.com/news/1926018/

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