فريق ايران يحرز لقب الوصافة في سباق "حماة النظام"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن مركز اتصالات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة فإن رئيس الفريق المرسل إلى الالعاب العسكرية الدولية لروسيا عام 2022 العميد علي رضا عادلي ذكر ان الفريق الإيراني في سباق حماة النظام في منطقة باتريوت العسكرية الروسية وصل الى المركز الثاني بعد النجاح في ثلاث مراحل تشمل الرماية - إجراء عملية الدورية للسيارات وقطع طريق بطول 12 كيلومتر مع عوائق، في ثلاث مراحل إجمالي، بعد المنتخب الروسي.

وجدير بالذكر أن المنتخب الإيراني فاز بالمركز الأول في دورية السيارات وفعالية اجتياز مسار 12 كم بـ 56 عائقًا بتسجيله أقصر وقت مقارنة بالفرق الأخرى.

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