انطلاق الألعاب العسكرية الدولية 2019 بروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مراسم افتتاحية الألعاب العسكرية الدولية بروسيا اقيم اليوم السبت (3 أب / اغسطس) بحضور وزير الدفاع الروسي الجنرال سرغي شويغو ومساعد شؤون التعليم والتربية لدى هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية وعدد من المسؤولين العسكرين الايرانيين.

وبعد مراسم الافتتاحية انطلقت العاب المرحلة الاولى من مسابقات "بياتلون الدبابات".

واعتبر مسؤول فريق بياتلون الدبابات الايراني العميد حسين سليماني بأن مستوى الاستعداد والقدرات القتالية والمعنوية لدى الفريق عالية جدا، معربا عن أمله بان التدريب والتمارين التي خاضع لها الفريق خلال العالم الماضي ستثمر بنتائج جيدة.

وأوضح: تشارك فرق من 25 دولة في مسابقات بياتلون الدبابات وانها ستقام خلال 14 يوما ضمن ثلاثة مراحل.

وأضاف: أن الفريق الايراني يتشكل من اعضاء لواء الامام الرضا(ع) التابع للقوة البرية لدى الحرس الثوري، حيث بات ضمن مجموعة واحدة مع فرق روسيا والصين وروسيا البيضاء وكازاخستان وآذربيجان ومنغوليا وفينزويلا وارمينيا وصربيا و قرغيزستان وسوريا./انتهى/.