  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٠‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٨:٥٣ م

مؤكداً كلام السيد حسن نصر الله؛

الشيخ نعيم قاسم: لا علاقة بين الاتفاق النووي ومفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية

الشيخ نعيم قاسم: لا علاقة بين الاتفاق النووي ومفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية

أكد نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، في تغريدة على "تويتر" اليوم السبت عدم وجود أي علاقة بين توقيع الاتفاق النووي أو عدمه مع مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، في تغريدة على تويتر: "لا علاقة للاتفاق النووي أو عدمه بالمهلة الزمنية لتذعن "إسرائيل" وأمريكا ويرفعا أيديهما عن حق لبنان في الحدود البحرية والتنقيب واستخراج النفط والغاز".

واضاف الشيخ قاسم، ان المواقف التي يُطلقها سماحة "السيد حسن نصر الله" (في هذا الخصوص)، حقائق تصوّب الفهم السياسي.

ويأتي كلام الشيخ قاسم تأكيداً على خطاب الأمين عالام لحزب الله السيد حسن نصرالله، يوم أمس الجمعة، الذي قال فيه: "موضوع ترسيم الحدود البحرية والنفط والغاز وحقل كاريش وحقوق لبنان لا علاقة له بالاتفاق النووي لا من قريب ولا من بعيد سواء وقع من جديد الاتفاق النووي الايراني او لم يوقع".

/انتهى/

رمز الخبر 1926045
https://ar.mehrnews.com/news/1926045/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات