نعيم قاسم: إيران تنصف شعبها وتعطيه حقَه بعزة وإقتدار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، قال في تغريدة له عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "في إيران، الكهرباء 24\24 بمعدَّل تكلفة للبيت الواحد شهريًا 200 ألف تومان أي 7$ تقريبًا، وغاز التدفئة في البيت 50 ألف تومان أي أقل من 2$"، مؤكداً أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنصف شعبها، وتعطيه حقَّه بعزَّة وإقتدار".

وتأتي تغريدة الشيخ نعيم قاسم في سياق مبادرة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول الهبة الايرانية من الفيول سيما وان قطاع الكهرباء في لبنان معطل بنسبة خمسة وتسعين بالمئة فيما الجهات الحكومية المختصة لم تعط اي جواب على الاخطوة الايرانية لدعم لبنان بكل المجالات.

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