اللواء باقري يؤكد على استمرار الاكتفاء الذاتي الشامل وتطوير القوة الدفاعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء باقري وزير الدفاع بيوم الصناعة الدفاعية.

وقال في رسالته: لا شك أن زيادة مستوى التهديدات والمؤامرات يتطلب توجهات وعمليات اكتفاء ذاتي شامل وتطوير القوة العسكرية والدفاعية للبلاد بنهج وإدارة جهادية وثورية وتوطين التقنيات من خلال الاستفادة من رأس المال البشري المذهل للبلاد.

وأضاف اللواء باقري من خلال زيادة الديناميكية الدبلوماسية الدفاعية في البلاد نسعى ان نسيطر على التوقف أو التخلف فيما يتعلق بالتكنولوجيات الجديدة والناشئة في مجال الدفاع والعسكري، كما انه يجب متابعة قضية الدفاع وأمن إيران الإسلامية لضمان الأهداف والمصالح الوطنية في إيران وخارج حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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